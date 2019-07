Aston Martin in rosso: dubbi sul suo futuro

NEW YORK - L'Aston Martin in crisi si trova ad affrontare dubbi sul suo futuro. La casa che ha prodotto l'auto di James Bond in "Goldfinger" e altri film chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi in calo e una perdita prima delle imposte di 78,8 milioni di sterline rispetto a un utile di 20,8 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso.

A pesare è il rallentamento dei mercati inglese ed europeo, bilanciato in parte dagli Stati Uniti e dalla Cina.

I risultati negativi affondano il titolo Aston Martin in Borsa, dove arriva a perdere il 13%. Da quando si è quotata in ottobre, Aston Martin ha perso due terzi del suo valore: la sua capitalizzazione è di un miliardo di dollari, vicina ai livello del debito.