Pfizer con Mylan creerà un colosso del generico che tratterà anche il Viagra

NEW YORK - Pfizer si riorganizza e scorpora la linea di medicinali di successo come il Viagra, il Lyrica e il Lipitor, ormai con brevetto scaduto, per farli confluire insieme a quelli della casa farmaceutica Mylan in una nuova entità specializzata in farmaci generici.

L'accordo fra le due società è interamente azionario e mira alla creazione di un colosso mondiale dei farmaci a basso costo in modo da consentire a Pfizer di focalizzarsi su medicinali e vaccini ancora protetti da brevetti o dall'esclusiva.

In base ai termini dell'intesa, gli azionisti di Mylan avranno il controllo del 43% della nuova entità e quelli di Pfizer la quota rimanente. La nuova società, prevedono le due case farmaceutiche, avrà un fatturato di 19-20 miliardi di dollari nel 2020.