Concorso mondiale dedicato ai robot, al via le finali

BAODING - Un concorso mondiale per costruttori di robot è in corso a Baoding, nella provincia di Hebei, in Cina settentrionale, con oltre 6'500 concorrenti giunti da tutto il pianeta per partecipare all'evento.

Le finali del World Robot Contest 2019 sono iniziate l'altro ieri e i robot dovranno 'sfidarsi' per tre giorni in una serie di gare, suddivisi in quattro categorie: i robot Tri-Co, i robot a controllo cerebrale, i disegni industriali dei robot e i progetti di robot proposti da giovani.

I concorrenti, provenienti da più di 10 Paesi e regioni, si contenderanno i trofei in oltre 20 gare. Xu Xiaolan, vicepresidente del Chinese Institute of Electronics, ha annunciato che l'evento ha richiamato un gran numero di appassionati di tecnologia e di design, una nuova generazione che porterà avanti il progresso della scienza e della tecnologia.