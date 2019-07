Renault sogna ancora la fusione con Fca

MILANO - Il Ceo di Renault, Thierry Bolloré, condivide con il presidente del gruppo automobilistico francese, Jean Dominique-Senard, «lo stesso sogno» di far rivivere le trattative con Fca per una fusione, anche se al momento non ci sono più discussioni in corso con il gruppo italo-americano.

«I fondamentali per questa operazione ci sono» ha detto Bolloré all'agenzia Bloomberg Tv anche se «la nostra priorità è assicurarci che l'alleanza» con Nissan «stia funzionando nel modo più salutare» e aiutare l'alleato nipponico «a uscire» dalla difficile situazione in cui si trova, testimoniata dal crollo dei profitti nel trimestre e dai severi tagli annunciati ieri.