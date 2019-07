Il Tamiflu di Roche negli States presto venduto senza ricetta?

ZURIGO - La casa farmaceutica Sanofi ha ottenuto dall'omologa basilese Roche i diritti esclusivi per distribuire negli Stati Uniti il farmaco antinfluenzale Tamiflu, attualmente venduto oltre Atlantico da Genentech, filiale americana del gigante renano.

In una nota diramata oggi, Sanofi indica che in base all'accordo strategico avvierà negoziati con la Food and Drug Adminstration (FDA), l'ente governativo statunitense di regolamentazione per prodotti alimentari e farmaceutici, per poter vendere il prodotto senza ricetta medica, attualmente necessaria.

Gli Stati Uniti sono attualmente «il più grande mercato al mondo per i trattamenti senza prescrizione», rammenta il direttore del comparto Consumer Healthcare di Sanofi, Alan Main.

Secondo le statistiche dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), oltre 31 milioni di persone si ammalano d'influenza ogni anno negli USA. Nel 2017 soltanto 7 milioni sono stati tuttavia «con un mezzo efficace come il Tamiflu», scrive Sanofi.