Apple tratta con Intel l'acquisto delle attività di chip modem

NEW YORK - Il colosso informatico americano Apple è in trattative avanzate per acquistare le attività di chip modem per smartphone di Intel. Lo riportava ieri il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe avere il valore di un miliardo di dollari.

Con l'acquisizione Apple entrerebbe in possesso dello sviluppo di uno dei componenti chiave dei suoi dispositivi. L'intesa potrebbe essere annunciata la settimana prossima e offrirebbe ad Apple la possibilità di accedere alla rete di ingegneri e talenti che per Intel si occupano dello sviluppo dei chip modem per il 5G.