Microsoft investe 1 miliardo nella OpenAI di Elon Musk

SAN FRANCISCO - Microsoft investe nell'intelligenza artificiale di Elon Musk. Il colosso di Redmond stacca un assegno da un miliardo di dollari a OpenAI, società fondata da Musk e da altri miliardari della Silicon Valley, per lo sviluppo di intelligenza artificiale in grado di affrontare problemi ben più complessi rispetto a quelli che è in grado di risolvere ora.

«I moderni sistemi di intelligenza artificiale funzionano bene per problemi specifici per i quali sono stati addestrati e istruiti, ma sistemi di intelligenza artificiale che possano aiutare ad affrontare alcuni dei più difficili problemi al mondo richiederanno una generalizzazione e l'uso di multiple tecnologie», affermano OpenAI e Microsoft annunciando che lavoreranno allo sviluppo di 'artificial general intelligence' per aiutare a risolvere anche alcune delle maggiori sfide al mondo, quali il cambiamento climatico.