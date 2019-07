Crollano gli investimenti cinesi negli Usa

NEW YORK - Gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono crollati del 90% da quando Donald Trump ha assunto l'incarico. Lo riporta il New York Times, sottolineando che la fuga cinese è accelerata di recente in seguito alle tensioni commerciali fra Washington e Pechino.

Il forte calo degli investimenti cinesi inizia a farsi sentire sull'economia, dalla Silicon Valley al mercato immobiliare di New York.

«Il fatto che gli investimenti esteri diretti sono calati così tanto mostra quanto sono deteriorati i rapporti economici fra Stati Uniti e Cina. Gli Usa non credono alla Cina, e la Cina non crede agli Usa» afferma Eswar Prasad, ex responsabile della divisione Cina del Fondo monetario internazionale (Fmi).

Gli investimenti esteri diretti della Cina negli Stati Uniti sono scesi a 5,4 miliardi di dollari nel 2018 dal picco di 46,5 miliardi di dollari del 2016, un calo - secondo i dati di Rhodium Group - dell'88%.

«La Fed deve avere tassi ancora più bassi» - «Con praticamente inflazione zero, il nostro paese è costretto a pagare tassi di interesse più alti rispetto ad altri solo a causa della Federale Reserve. Inoltre il proseguire del processo di riduzione del bilancio rende più difficile per il nostro paese competere». Donald Trump torna così ad attaccare la banca centrale americana.

«I tassi di interesse dovrebbero essere più bassi, e il Pil più alto» aggiunge il presidente americano, mettendo in evidenza come con un costo del denaro più basso l'economia, che finora «ha fatto molto bene», avrebbe fatto meglio.

«Una perdita di tempo e soldi. È inoltre ingiusto che altri paesi manipolino le loro valute».