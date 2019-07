Boeing: la messa a terra del 737 Max costa miliardi

NEW YORK - La messa a terra del 737 Max costringe Boeing a iscrivere a bilancio per il secondo trimestre un onere di 4,9 miliardi di dollari. Lo ha indicato il colosso americana dell'aeronautica, sottolineando che l'onere «risulterà in una riduzione di 5,6 miliardi di dollari dei ricavi e degli utili ante-imposte». Boeing stima che inizierà a incassare agli inizi del quarto trimestre le approvazioni per far tornare il velivolo a volare.

L'onere di quasi 5 miliardi riflette i costi per ricompensare le compagnie aeree clienti danneggiate dalla messa a terra del 737 Max in seguito agli incidenti della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines.

Boeing stima che i costi per la produzione del 737 aumenteranno di circa 1,7 miliardi di dollari in seguito a un rallentamento della produzione più lungo delle attese. La società comunicherà i suoi risultati finanziari il 24 luglio e spiega che si baseranno sull'ipotesi di un graduale aumento della produzione dai 42 velivoli al mese attuali a 57 al mese il prossimo anno.