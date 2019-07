Stipendio: attenzione a non chiedere troppo (né troppo poco)

BRIGHTON, MA - Premesso che, specialmente nel caso di un primo impiego, i responsabili delle risorse umane spesso non lasciano molto margine per la negoziazione del salario, avere una cifra in mente è importante quando ci si trova effettivamente a discutere di quanto si guadagnerà. Ma può anche essere controproducente se l'importo immaginato non è stato meditato a sufficienza, mette in guardia l’Harvard Business Review.

Innanzitutto, quando è nota la forchetta del possibile stipendio (caso frequente per esempio con i concorsi pubblici) o quando si è fatta un po’ di ricerca sulle retribuzioni del settore, puntare al salario massimo se non si ha l’esperienza necessaria per meritarlo può far iniziare il rapporto di lavoro con il piede sbagliato. Se si viene “rimessi al proprio posto” e si ottiene il minimo della forchetta o poco più, infatti, il rischio è di covare da subito del rancore (probabilmente ingiustificato) verso il proprio nuovo datore di lavoro.

Attenzione anche nel caso in cui la cifra di riferimento sia un’altra proposta che si ha in mano in quel momento. Mirare semplicemente a ottenere più di quest’ultima senza fare ulteriori ricerche, infatti, può portare a chiedere uno stipendio più basso di quello che in realtà si potrebbe ricevere dal secondo possibile datore di lavoro.

Infine, un’ultima importante considerazione da fare prima di iniziare a negoziare riguarda il costo della vita e le spese relative al nuovo lavoro. L’affitto, in caso per esempio di trasferimento, o i costi di trasporto possono infatti essere un argomento sensato per strappare qualche soldo in più.