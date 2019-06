Aumenteranno i controlli in California, è boom di vendite delle munizioni

SACRAMENTO - Le vendite di munizioni nei negozi di armi in California sono schizzate in vista dell'entrata in vigore, il prossimo primo luglio, dell'obbligo di controllo dei precedenti penali per gli acquisti di proiettili. La California ha già una delle normative più rigide di tutti gli Stati Uniti sulle armi e con i controlli sugli acquisti di munizioni compie un ulteriore passo in avanti.

A partire dalla prossima settimana chi vorrà acquistare pallottole dovrà presentare un documento di identità e sottoporsi ai controlli dei precedenti penali. L'obiettivo della norma è quello di evitare che le munizioni finiscano nelle mani di criminali o altri per i quali è vietato avere armi.