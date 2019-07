Non è il posto per me: quanto devo aspettare prima di andare via?

NEW YORK - Ho un posto di lavoro ma mi sono accorto che non è quello che fa per me. Spesso ci vuole ben poco per capire di non essere al posto giusto, spiega l'esperto di carriere lavorative Ian Mathews di Forbes. Il lavoro che ti viene richiesto non è quello prospettato; il manager può mostrare una personalità diversa da quella che hai visto durante il colloquio; l'ambiente lavorativo è disastroso, ma il responsabile si era guardato bene dal fartelo sapere. Può essere anche colpa tua: non ti eri reso conto di non essere adatto all'incarico, ma ora lo hai capito.

Uno studio dell'Harvard Business Review spiega che il 33% dei dipendenti inizia a cercare un nuovo lavoro entro sei mesi dall'assunzione e il 23% si licenzia entro un anno. Eppure qualcuno dice che non si dovrebbe prendere la decisione di andarsene per almeno un paio d'anni. Chi lo fa non vuole mettere in colleghi in difficoltà, oppure non vuole che il “fallimento” pesi sul curriculum. In fondo, conclude Mathews, è come con gli appuntamenti sentimentali: perché andare avanti se si capisce che l'amore non c'è?