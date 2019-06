Lo Zimbabwe torna alla moneta nazionale dopo 10 anni

HARARE - Lo Zimbabwe ha reintrodotto la moneta nazionale, dieci anni dopo averla abbandonata per il dollaro americano e altre valute straniere. Il presidente Emmerson Mnangagwa ha tentato di rassicurare il paese spiegando che «è il momento giusto ed è un ritorno alla normalità».

Nel 2009 il paese africano era stato costretto ad abbandonare la propria moneta, diventata quasi carta straccia a causa dell'iperinflazione, iniziando ad utilizzare dollari americani, sterline britanniche e rand sudafricani. Ma le preziose valute straniere con il tempo sono diventate sempre più rare, con il risultato di strangolare ancora di più l'economia, già fiaccata dall'immobilismo del governo ultratrentennale di Robert Mugabe.

Adesso, secondo il presidente Mnangagwa, l'economia locale è in grado di sostenere il ritorno alla moneta nazionale, che si chiama sempre dollaro. «Vivevamo in una situazione anormale, dobbiamo essere contenti di aver compiuto questo passo», ha detto Mnangagwa ai giornalisti, spiegando che il possesso di valuta straniera non sarà vietato, ma le persone non saranno in grado di usarla per compravendite di prodotti locali.

Ma i dubbi su questa operazione sono molti, anche perché lo Zimbabwe importa la maggior parte dei beni di prima necessità, ed il ritorno ad una moneta debole potrebbe non essere la scelta migliore.