Farmaceutica: AbbVie compra Allergan

NORTH CHICAGO - Mega fusione nella farmaceutica. AbbVie acquisterà Allergan per un totale, fra cash e azioni, di 63 miliardi di dollari. Secondo i termini dell'accordo definitivo, annunciato in una nota ufficiale, gli azionisti di Allergan riceveranno 0,8660 azioni AbbVie e 120,30 dollari in contanti per ogni azione Allergan posseduta, per un totale di 188,24 dollari per azione Allergan. La transazione rappresenta un premio del 45% sul prezzo di chiusura delle azioni Allergan il 24 giugno 2019.

Al completamento della transazione, AbbVie continuerà ad avere base in Delaware come AbbVie Inc. e avrà i suoi principali uffici esecutivi a North Chicago, in Illinois. AbbVie continuerà a essere guidata da Richard A. Gonzalez come presidente e amministratore delegato. Due membri del consiglio di Allergan, incluso il presidente e amministratore delegato Brent Saunders, entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione di AbbVie, sempre al termine della transazione.

«Questa è un'operazione di trasformazione per entrambe le società e concretizza obiettivi strategici unici e complementari», ha affermato Richard A. Gonzalez, presidente e Ceo di AbbVie. «La combinazione di AbbVie e Allergan aumenta la nostra capacità di continuare a perseguire la nostra missione. Questa strategia ci consentirà di diversificare le attività di AbbVie sostenendo al contempo la nostra attenzione alla scienza innovativa e al progresso della nostra pipeline leader del settore anche nel futuro».

«Questa acquisizione crea un valore convincente per gli stakeholder di Allergan, inclusi pazienti e azionisti. Con un fatturato combinato annuale di circa 48 miliardi di dollari, una presenza in oltre 201 paesi e robusti flussi di cassa, la nostra società avrà l'opportunità di apportare contributi ancora più grandi alla salute globale, di quanto non possa fare da sola», ha dichiarato Brent Saunders. «Le nostre aree terapeutiche in rapida crescita, inclusa la medicina estetica, la cura degli occhi, il sistema nervoso centrale e le malattie gastrointestinali, miglioreranno la forte piattaforma di crescita di AbbVie e creeranno un valore sostanziale per gli azionisti di entrambe le società».