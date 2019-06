Lotta al fumo: San Francisco vota il divieto alle sigarette elettriche

SAN FRANCISCO - San Francisco alza il tiro nella lotta al fumo e valuta il divieto di vendita delle sigarette elettroniche. L'ordinanza andrà al voto martedì: se sarà approvata San Francisco diventerà la prima città americana a vietare le vendite di sigarette elettroniche.

Il divieto non sarà permanente, ma resterà in vigore fino a quando le autorità federali non avranno definito norme e linee guida per far fronte alla crisi attuale, con le sigarette elettroniche popolari fra i più giovani.

San Francisco è la sede di Juul, il marchio di sigarette elettroniche che sta spopolando fra i più giovani. «Vietare le sigarette elettroniche per gli adulti a San Francisco non affronta in modo efficace l'uso fra coloro che sono minorenni e lascia come alternativa per gli adulti solo le sigarette tradizionali», afferma il portavoce di Jull, Ted Kwong.