Nuova nave turca ricercherà idrocarburi al largo di Cipro

ANKARA - La Turchia invierà una nuova nave da perforazione nel Mediterraneo orientale per compiere attività di esplorazione al largo di Cipro in cerca di idrocarburi. La mossa annunciata oggi da Ankara è destinata ad alimentare lo scontro già in atto con Nicosia, che con il sostegno dell'Ue la accusa di compiere «perforazioni illegali» nella zona economica esclusiva.

La Turchia sostiene invece di agire nella sua piattaforma continentale e rivendica la difesa dei diritti dei turco-ciprioti sulle risorse naturali dell'isola, divisa in due dal 1974. La Yavuz, lunga 229 metri, è attraccata al porto di Dilovasi a sud di Istanbul, dove si è svolta una cerimonia in cui è stato letto un messaggio in cui il presidente Recep Tayyip Erdogan ha assicurato che Ankara non interromperà le sua attività «nelle aree che sono nostre». Nel Mediterraneo orientale è già presenta la nave turca da perforazione Fatih.