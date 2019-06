Sempre più posti di lavoro nel settore delle rinnovabili

ABU DHABI - Le energie rinnovabili rappresentano un’opportunità professionale per un numero sempre crescente di persone nel mondo. Se, nel 2017, il numero di coloro che erano impiegati nella progettazione, produzione e installazione di pannelli fotovoltaici e simili era di 10,3 milioni, lo scorso anno è salito a 11 milioni.

Lo rivela l’ultimo rapporto annuale dell’Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile (Irena) su “Energia rinnovabile e occupazione” (“Renewable Energy and Jobs”). Nel 2012, in occasione della prima rilevazione di questo tipo, tale dato si fermava a 7,28 milioni.

«Oltre a perseguire degli obiettivi climatici, molti governi hanno dato priorità alle rinnovabili come motore di crescita economica a basse emissioni», spiega il direttore generale dell’Irena, Francesco La Camera. «Mentre la trasformazione energetica globale non smette di guadagnare slancio, questa dimensione dell’impiego assicura sostenibilità socio-economica e fornisce agli Stati un’ulteriore ragione per impegnarsi per le rinnovabili», aggiunge.

La maggior parte dei posti in questo settore, tuttavia, si trova in Cina (39%) e in pochi altri Paesi: Brasile, Stati Uniti, India e UE, quest’ultima con in testa la Germania con oltre 290mila addetti. Nuove opportunità, però, si stanno creando «in un numero crescente di Paesi» , in particolare nella progettazione, installazione, gestione e manutenzione degli impianti e solo in misura minore nella loro produzione.

La parte del leone nella creazione d’impiego la fa il fotovoltaico, che occupa un terzo degli 11 milioni di addetti del settore delle rinnovabili. Seguono biocarburanti/biomassa/biogas, idroelettrico ed eolico, tutti in crescita come numero di dipendenti tranne l’idroelettrico, che risulta stagnante. Le donne costituiscono il 32% degli effettivi del comparto.

La qualità dei posti di lavoro offerti in termini di salario, tutele e sicurezza «varia significativamente» a seconda della fonte rinnovabile, dell'azienda e del Paese presi in considerazione, sottolinea il rapporto.