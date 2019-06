900 mila dollari per le lettere d'amore di Cohen

NEW YORK - Le lettere d'amore che Leonard Cohen scrisse alla sua amante e musa Marianne Ihlen sono state vendute all'asta per 876 mila dollari. Lo ha rivelato la casa d'aste Christie's. La corrispondenza copre un periodo che va dal 1960 al 1979.

Ihlen, che il poeta e cantautore canadese incontrò negli anni '60, fu l'ispirazione di canzoni come 'Bird on a Wire', 'So Long Marianne and Hey', 'That's No Way To Say Goodbye'. Cohen e Ihlen non si sono mai sposati e rimasero amici anche dopo la fine della loro relazione. Sono morti entrambi nel 2016 a pochi mesi di distanza.

La loro relazione sarà anche oggetto di un documentario 'Marianne & Leonard: Words of Love' (Marianne e Leonard: parole d'amore) che andrà in onda nel Regno Unito il prossimo 26 luglio.