Un addio e un paio di cambiamenti ai vertici di Roche

BASILEA - Peter Voser lascia a fine mese il Consiglio d'amministrazione di Roche, di cui è membro dal 2011. La decisione viene motivata con la carica di presidente della direzione ad interim di ABB assunta in aprile - in aggiunta a quella di presidente dell'organo di sorveglianza - dopo l'improvvisa partenza di Ulrich Spiesshofer dal gruppo elettrotecnico zurighese.

In una nota odierna il gruppo farmaceutico rende pure noto che da agosto la divisione Diagnostics sarà guidata da Thomas Schinecker. Il direttore attuale Michael Heuer, in funzione dall'anno scorso, andrà in pensione. Schinecker, 44 anni, dirige attualmente l'unità Centralised and Point of Care Solutions.

Un altro cambiamento riguarda la direzione allargata: Stephan Feldhaus cederà a fine settembre la guida della comunicazione a livello di gruppo per continuare la propria carriera professionale presso un'altra azienda. Gli succederà Barbara Schädler, attualmente attiva presso il gruppo energetico tedesco Eon.