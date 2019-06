Huawei «fiduciosa» per il 5G in Germania

BERLINO - Malgrado le minacce di boicottaggio da parte degli Usa, il gigante cinese dell'high-tech Huawei si attende una sempre maggiore collaborazione con le compagnie telefoniche tedesche.

«Offriamo elementi ad alta tecnologia per l'espansione delle reti Lte di Deutsche Telekom, Vodafone Germany e Telefonica Germany», ha detto David Wang, capo della Huawei Germania alla "Rheinische Post" in edicola domani, spiegando di attendersi una collaborazione con queste tre società per la costruzione delle reti 5G.

Wang ha lodato la collaborazione con l'Ufficio federale per la sicurezza nelle tecnologie dell'informazione (Bsi) e sostiene che Huawei rispetterà tutte le condizioni previste dall'Agenzia della rete federale per i fornitori del 5G. «Siamo fiduciosi, siamo conformi a tutti i criteri di sicurezza della Bsi e della Federal Network Agency. Lavoriamo da molti anni con tutti in Germania».