NEW YORK - Uber cresce a New York. L'app per auto con conducente lancia un servizio di elicotteri che porterà i passeggeri da Manhattan all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy in soli otto minuti. Lo riporta il New York Times.

Il nuovo servizio sarà chiamato Uber Copter e si potrà prenotare direttamente dall'app di Uber a partire dal 9 luglio. Il costo medio per corsa sarà fra i 200 e i 225 dollari a persona.