Ford chiude una fabbrica in Galles e lascia a casa 1'700 persone

LONDRA - Ford annuncia la chiusura di uno dei suoi impianti britannici, quello di Bridgend, in Galles, dove vengono prodotti motori per veicoli Jaguar e Land Rover la cui fornitura cesserà a fine anno. La decisione, secondo la Bbc, sarà formalizzata oggi dall'azienda ai sindacati, che intanto la denunciano come potenzialmente "disastrosa" per i 1700 lavoratori della fabbrica ora a rischio e per l'economia locale.

Il colosso americano aveva avviato una serie di piani di ristrutturazione e riduzioni nel Regno Unito fin dal 2015, con un ultimo taglio di 1000 posti di lavoro annunciato nei mesi scorsi.

Scelte su cui pesano, in questa fase, pure le incertezze della Brexit, che di recente hanno fatto da sfondo nel settore auto anche all'annuncio dell'addio alla Gran Bretagna di Honda e alla cancellazione d'un progetto di espansione di Nissan.