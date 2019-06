Spagna: l'Ue propone la chiusura della procedura per deficit eccessivo

BRUXELLES - «Proponiamo di chiudere la procedura per deficit eccessivo per la Spagna. La logica è che ora continui a fare attenzione alla solidità delle sue finanze. Sarà nel braccio preventivo del patto e quindi analizzeremo la situazione». Lo ha annunciato il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici.

Grecia: l'Ue boccia le misure fiscali e rafforza la sorveglianza - «La spinta per le riforme ha rallentato negli ultimi mesi in Grecia. A maggio» Atene «ha adottato una serie di misure di espansione fiscale ed ha annunciato che ce ne saranno altre. Il rapporto di oggi nota che il pacchetto è costoso e non va nella giusta direzione, annullando alcuni elementi delle importanti riforme del passato». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis annunciando «un rafforzamento della sorveglianza» sul paese.

«Queste nuove misure pongono dei rischi per il raggiungimento del 3,5% del Pil per quest'anno e oltre - ha aggiunto -. È importante che la Grecia non disperda i progressi fatti negli ultimi anni. C'è davvero poco spazio per gli errori».