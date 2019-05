Amazon torna a guardare a New York

NEW YORK - Amazon guarda a New York. Dopo aver abbandonato i piani per una sua seconda sede nel Queens in seguito alle proteste della politica locale, il colosso di Jeff Bezos sta valutando l'acquisto di spazi in nuovi edifici a Manhattan, nell'area limitrofa a Hudson Yard.

Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali nel mirino di Amaozn ci sarebbero anche alcuni spazi all'interno dello storico edificio James Farley Building, ovvero nel US Postal Office.