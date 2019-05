FCA e Renault, dalle nozze il terzo più grande costruttore di auto

TORINO - Fca ha presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault «per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo». La società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. E' l'ipotesi di matrimonio contenuta nella proposta avanzata da Fca, inviata con una lettera non vincolante a Renault. Lo si legge nella nota di Fca.

L'aggregazione proposta tra Chrysler Automobiles (Fca) e gruppo Renault porterà alla nascita del terzo più grande costruttore automobilistico con 8,7 milioni di veicoli venduti e una forte presenza di mercato nelle regioni e nei segmenti chiave.

Il terzo produttore globale di auto - Nascerebbe uno dei principali produttori di auto al mondo in termini di fatturato, volumi, redditività e tecnologia a beneficio dei rispettivi azionisti, afferma Fca in una nota.

La società - sottolinea la nota di Fca - risultante diventerebbe un leader mondiale nel settore automobilistico in rapida evoluzione con un forte posizionamento nelle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma. Il nuovo gruppo sarebbe «leader mondiale nelle tecnologie Ev, nei marchi premium, nei suv, nei pickup e nei veicoli commerciali e avrebbe una più ampia e più bilanciata presenza globale rispetto a quella che ciascuna società ha da sola».

Fca stima oltre 5 miliardi di euro di sinergie annuali in aggiunta alle sinergie esistenti nell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L'aggregazione delle attività metterà insieme punti di forza complementari. Il portafoglio marchi fornirebbe una copertura completa del mercato con una presenza in tutti i segmenti chiave dai marchi di lusso e premium come Maserati e Alfa Romeo, Dacia e Lada e includerebbe Fiat, Renault, Jeep e Ram così come i veicoli commerciali.

L'annuncio in mattinata? - L’annuncio formale, secondo quanto riferito dal Sole 24 Ore, è atteso in mattinata, prima dell’apertura della borsa, quando il consiglio di amministrazione del gruppo francese si riunirà per illustrare i contorni dell’alleanza. Le trattative sarebbero già in fase avanzata. La fusione darebbe vita ad un colosso con una capitalizzazione di mercato di 33 miliardi di euro.