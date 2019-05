Huawei e 5G: «La sicurezza al 100% non esiste»

BERLINO - Secondo il capo della Sicurezza informatica tedesca (Bsi) è pensabile escludere alcuni prodotti Huawei nell'implementazione della rete mobile 5G benché la sicurezza al 100% sia impossibile. Lo ha detto il presidente Arne Schönbohm in un'intervista al "Handelsblatt".

Non si tratta di escludere determinate aziende, «si tratta di non poter avere un adeguato livello di sicurezza per le componenti e perciò nemmeno per la rete 5G», ha detto Schönbohm. Una sicurezza del 100% della rete non si può avere, ha detto il presidente della Bsi.

«Si tratta di capire a quali rischi si è disponibili ad andare incontro e a quali no» e come minimizzarli, ha proseguito Schönbohm. I rischi consistono nel furto di informazioni, «così come lo spionaggio economico, ma si parla anche di sabotaggio nel paralizzare la rete».

La società cinese Huawei è accusata di spionaggio da parte dello Stato cinese e gli Usa l'hanno messa in una lista nera.