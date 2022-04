La furia russa dopo l'affondamento della Moskva LIVE

Bombardamenti nella notte, ci sono vittime

I bombardamenti delle scorse ore avrebbero fatto dei morti nell'est dell'Ucraina e a Kiev. I media locali, citati dal Kiev Independent, parlano di vittime a Poltava, Severodonetsk e Lysychansk a causa degli attacchi russi. Il governatore dell'Oblast di Lugansk Serhiy Haidai ha parlato di un morto, tre feriti e di un gasdotto esploso. L'agenzia di stampa Unian, che cita il governatore dell'Oblast di Poltava Dmytro Lunin, parla di una vittima.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha confermato l'attacco sulla capitale. «Le esplosioni sono avvenute nel distretto di Darnytskyi, alla periferia della città. Sul posto stanno attualmente lavorando soccorritori e medici. I dati sulle vittime sono in via di chiarimento. Ancora una volta mi rivolgo a tutti: per favore non ignorate gli allarmi aerei!». Klitschko ha invitato i cittadini di Kiev, che avevano pianificato il ritorno in città, di aspettare un momento più favorevole.