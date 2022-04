La Moskva affondata da missili ucraini. Proseguono i bombardamenti: LIVE

Biden valuta di andare a Kiev

Il presidente Usa, Joe Biden, sta valutando l'ipotesi di volare a Kiev. A confermarlo con un "sì" è proprio l'inquilino ella Casa Bianca, che così ai giornalisti che gli chiedevano se «fosse pronto ad andare in Ucraina». Un ulteriore passo dopo l'annuncio della collaborazione degli Usa per accertare le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina. «Qualsiasi tentativo della Russia di ostacolare il trasferimento di armi all'Ucraina rischia di innescare un'escalation». Biden tenta anche così la risalita nei sondaggi che lo vedono sempre più in difficoltà: solo il 33% degli americani lo promuove a fronte di un 54% che lo boccia su come sta conducendo il suo lavoro. Meglio sul fronte dell'Ucraina, dove incassa il 39% dei consensi per la sua azione. (fonte ats)