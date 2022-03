Un'altra notte di bombardamenti in Ucraina: segui il live

Il grido della Croce Rossa: «A Mariupol si profila una catastrofe umanitaria»

Allarme del Comitato internazionale della Crose Rossa (Cicr): se un accordo non verrà raggiunto a Mariupol, si rischia lo scenario peggiore per centinaia di migliaia di civili. Nella città c'è una situazione «di estrema se non totale mancanza di beni di base come il cibo, l'acqua e le medicine. Corpi senza vita di civili e combattenti restano intrappolati sotto le macerie e all'aria aperta. La sofferenza umana è semplicemente immensa», afferma il Cicr. «Tutti i partecipanti ai combattimenti devono accordarsi sulle modalità e i tempi di un cessate il fuoco, e sui luoghi precisi» per i corridoi: «Il tempo sta per scadere per centinaia di migliaia» di persone, aggiunge la Croce Rossa.