Il primo comizio elettorale di Macron (che non si è ancora candidato)

PARIGI - Emmanuel Macron, che non si è ancora candidato ufficialmente alle elezioni presidenziali francesi del 10 e del 24 aprile, terrà il suo primo comizio elettorale sabato 5 marzo al Parc Chanot di Marsiglia: è quanto riferiscono tre fonti del partito da lui fondato, La République En Marche, citate dalla France Presse.

Il presidente francese, che in questi ultimi giorni ha rinviato la sua dichiarazione di candidatura per concentrarsi pienamente sulla crisi tra Russia e Ucraina, dovrebbe annunciare ufficialmente la sua discesa in campo la settimana prossima, secondo fonti a lui vicine. La data limite per candidarsi nella corsa all'Eliseo è il 4 marzo, tra meno di dieci giorni.

Contrariamente a Marine Le Pen, Macron ha già ampiamente ottenuto le 500 firme necessarie per candidarsi a un secondo mandato, mentre la leader del Rassemblement National ha sospeso la sua campagna elettorale per concentrarsi pienamente sulla raccolta dei patrocini senza i quali non potrà concorrere alla massima carica dello Stato francese.

A cinque anni dal suo trionfo contro Le Pen, nel 2017, tutti i sondaggi danno Macron ancora in testa alle intenzioni di voto, con circa il 25% delle preferenze, davanti alla candidata del Rassemblement National, all'altro candidato di estrema destra Eric Zemmour (Reconquête) e alla candidata dei Républicains, Valérie Pécresse.