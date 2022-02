Eunice: una vittima anche a Londra, 5 morti totali

LONDRA - Sale almeno a 5 il totale delle vittime della tempesta Eunice in Europa. Una donna sulla trentina è morta in seguito alla caduta di un albero sradicato dal vento e che ha travolto la sua automobile a Haringey, sobborgo a nord della capitale britannica, secondo quanto riferito da Scotland Yard, che ha reso noto inoltre di un uomo gravemente ferito. Un altro uomo, cinquantenne, è deceduto a Netherton, non lontano da Liverpool, dopo che detriti hanno colpito il parabrezza del veicolo a bordo del quale viaggiava.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha confermato via Twitter la morte della donna nella capitale: «I miei pensieri e le mie preghiere - ha scritto Khan - sono in questo momento per la famiglia della donna che ha perso la vita in queste tragiche circostanze e dell'uomo che è rimasto ferito in modo grave. Voglio rendere omaggio a tutti coloro che hanno lavorato in queste ore senza risparmio, fra i ranghi dei servizi di emergenza, per cercare di mantenerci al sicuro mentre raccomando ai londinesi di rimanere cauti e di evitare ogni rischio» anche ora che la bufera sta passando.

In precedenza si era avuta notizia della morte, in circostanze analoghe causate da Eunice, di un uomo in Irlanda, a circa 130 chilometri da Dublino, e di altre due persone in Olanda.

Le raffiche hanno superato le 90 miglia (quasi 150 chilometri) all'ora sulle coste sud-occidentali del Regno Unito, fra Cornovaglia e Galles, con punte vicine ai 200 sull'isola di Wight (picco assoluto in Inghilterra dacché esistono gli strumenti di calcolo oggi disponibili, con precedenti più violenti registrati nel recente passato soltanto in Scozia). Oltre a investire la capitale con folate a quota 115-120 Km/h, nonché il nord della Francia e altri Paesi dell'Europa centro-settentrionale poco sopra i 100. Una bufera in piena regola, accompagnata da scrosci di pioggia intermittenti.

keystone