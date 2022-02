Le ore decisive per la crisi tra Ucraina e Russia: segui il live

Nessuna ragione per invadere mercoledì, dice la Russia

Mosca continua a gettare acqua sul fuoco in merito a una possibile invasione dell'Ucraina per mercoledì 16 febbraio, ovvero domani. «Per quanto ne so, no, e non vedo alcun motivo per questo» ha dichiarato al Channel 4 britannico il rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky. Le notizie sull'ingresso delle truppe russe sul suolo ucraino sono «ridicole» e «sono una completa sorpresa anche per gli ucraini». Polyansky è ironico: «Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo su di noi e sui piani di attacco, sull'invasione a noi attribuita».