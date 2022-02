Le ore decisive per la crisi tra Ucraina e Russia: segui il live

Putin: «Dialoghi troppo lunghi, per noi è importante che l'Ucraina non entri nella Nato»



«La Russia teme che i colloqui sulla sicurezza in Europa possano andare troppo per le lunghe senza ragione e non permetterà che nel protrarsi di questi colloqui la sua situazione possa peggiorare», ha puntualizzato Putin a ridosso del suo incontro con Scholz, «per noi resta una priorità che l'Ucraina non entri nella Nato. Sentiamo oggi - ha affermato Putin - che l'Ucraina non è pronta a entrare nella Nato, ci dicono che non la accetteranno nella Nato domani. Ma cosa avverrà dopodomani? Questo problema deve essere risolto ora. Speriamo che le nostre preoccupazioni per la sicurezza siano tenute in considerazione». (fonte ats ans)