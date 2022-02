Poliziotti sparano contro un uomo che li minacciava con un coltello e lo uccidono

PARIGI - Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dopo che aveva minacciato con un coltello dei poliziotti alla Gare du Nord, a Parigi.

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 7. Gli agenti hanno sparato per evitare di essere aggrediti dall'individuo, che avanzava verso di loro con un'arma bianca con una lama di 30 centimetri. Gli inquirenti riferiscono che sul coltello era presente la scritta «Acab», acronimo di All cops are bastards (tutti i poliziotti sono bastardi, noto slogan contro le forze dell'ordine).

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha lodato l'operato degli agenti, che «hanno rimosso ogni pericolo per sé e per i viaggiatori». La scena è stata delimitata per i rilievi dell'inchiesta, la circolazione ferroviaria sulle linee a lunga percorrenza sta subendo dei ritardi.