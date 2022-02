Washington ritira le truppe da Kiev

KIEV / WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare la quasi totalità dei loro soldati rimanenti in Ucraina. Lo ha annunciato oggi il Pentagono.

Il Dipartimento della difesa ha «ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall'Ucraina», ha twittato John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la «sicurezza del nostro personale» è la priorità. Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari - la maggior parte della Guardia nazionale della Florida e una ventina di Berretti Verdi - che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia.

Frattanto, stando a quanto riferito dall'Eliseo, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico di un'ora e 40 minuti oggi con l'omologo russo Vladimir Putin nel tentativo di far calare la tensione nella crisi russo-ucraina.

«Lo scambio ha consentito di proseguire le discussioni fra i due capi di stato avviate a Mosca lunedì 7 febbraio», ha fatto sapere l'Eliseo: «I due presidenti hanno discusso delle strade per progredire nell'applicazione degli accordi di Minsk, e hanno proseguito la discussione sulle condizioni della sicurezza e della stabilità in Europa. Hanno entrambi espresso la volontà di proseguire il dialogo su questi due punti».

L'Eliseo conclude annunciando che Macron «si è fatto portavoce presso il suo interlocutore delle preoccupazioni dei suoi partner europei e dei suoi alleati» e ha detto a Putin che «un dialogo sincero non è compatibile con un'escalation».