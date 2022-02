Omicron, dopo il picco il ritorno a una (relativa) normalità? Segui il live

Johnson & Johnson ha sospeso la produzione del suo vaccino per il Covid

Johnson & Johnson ha sospeso temporaneamente la produzione del suo vaccino per il Covid nell'impianto olandese di Leiden, l'unico in grado di produrre lotti utilizzabili del vaccino. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali lo stop è temporaneo e la produzione dovrebbe riprendere nel giro di alcuni mesi. Non è chiaro comunque l'impatto che la pausa avrà sulle forniture di vaccini J&J, necessari soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Il New York Times riporta che lo stabilimento di Leiden è al momento impegnato nella produzione di un vaccino sperimentale ma potenzialmente più redditizio. La decisione di sospendere la produzione a Leiden ha sollevato dubbi fra i manager sulla possibilità che la società non sia in grado di rispettare gli impegni sui vaccini presi con i Paesi in via sviluppo. E ha colto di sorpresa i suoi due maggiori clienti, l'Unione Africana e Covax che hanno appreso dello stop dal quotidiano. J&J comunque assicura di avere scorte per milioni di dosi. (fonte ats ans)