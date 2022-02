Omicron, dopo il picco il ritorno a una (relativa) normalità? Segui il live

Italia, via l'obbligo di mascherina all'aperto da metà febbraio

Dalla metà del mese di febbraio la mascherina non sarà più obbligatoria all'aperto in Italia. Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio24. «Prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne. Ci sarà prima una fase di transizione».

Nel contempo si procederà con una graduale ripartenza: «Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche grazie soprattutto al fatto che abbiamo l’85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già fatto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente a essere più bassa».