Coronavirus, Omicron e la speranza di un ritorno alla normalità: segui il live

Capodanno lunare e Olimpiadi: corsa contro il tempo in Cina

Le autorità cinesi sono impegnate in una vera e propria corsa contro il tempo per contenere il coronavirus e specialmente la variante Omicron, che si è manifestata per la prima volta a Pechino in una donna che non aveva lasciato la capitale nelle ultime due settimane e non era entrata in contatto con casi confermati. A casa sua sono state trovate tracce del virus, riferisce il South China Morning Post.

Sono 119 i positivi in tutta la Cina, secondo gli ultimi dati comunicati poche ore fa. 33 sono a Tianjin, il porto nelle vicinanze di Pechino dove l'intera popolazione di quasi 14 milioni di persone è stata testata. Dicevamo della sfida per le autorità sanitarie: si cerca di contenere il virus in tempo per l'inizio delle vacanze del Capodanno lunare (che cade il 1° febbraio) e per l'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino (che prendono il via il 4 febbraio). C'è anche una buona notizia: gli zero casi della megalopoli di Shenzhen, che sembra aver superato un focolaio locale.