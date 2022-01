Principe Andrea, gli avvocati pronti a chiedere al tribunale di archiviare il caso

NEW YORK - Ieri l'accordo oggi forse l'archiviazione. Il documento pubblicato ieri da un tribunale distrettuale di New York ha messo in luce l'accordo che era stato stipulato tra Jeffrey Epstein e Virginia Giuffre nel 2009, grazie a cui la donna avrebbe guadagnato 500'000 dollari. Ora gli avvocati del principe Andrea vogliono mettere un punto al contenzioso.

Il duca di York può essere accusato dalla signora Giuffre? È questa la domanda che si sta ponendo in queste ore un tribunale di New York. E la risposta potrebbe arrivare presto perché gli avvocati del principe Andrea hanno intenzione di chiedere al giudice Lewis A Kaplan della Corte civile l'archiviazione della causa portata avanti da Virginia Giuffre, che sostiene di essere stata aggredita sessualmente in tre diversi momenti dal principe quando ancora era minorenne, venduta a lui dalla coppia Epstein-Maxwell.

La tesi degli avvocati del duca, riporta la Bbc, è che anche se nell'Epstein Act non viene menzionato il suo nome, fa comunque parte di quelle descritte come «persone potenzialmente imputabili». Questo per loro vuol dire che quando Giuffre il 17 novembre del 2009 ha firmato il contratto, guadagnando 500'000 dollari, ha accettato di non citare mai in giudizio il principe Andrea, che sin dall'inizio della causa civile nega di aver conosciuto o avuto a che fare con la donna in tutta la sua vita.

Dall'altra parte, proprio perché il documento non cita il nome del duca di York, l'avvocato David Boies sostiene che non è rilevante nelle accuse di aggressione sessuale di Virginia Giuffre. Inoltre, Boies invita il giudice Kaplan a tenere in considerazione la «four corners rule (regola dei quattro angoli)», una dottrina inglese utilizzata in ambito legale per risolvere controversie su dei contratti, e che si basa esclusivamente sulle parole contenute nel documento contestato.