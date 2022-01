Varianti: gli Usa creano una task force per il dopo-Omicron

Ema, «verso una fase endemica»

L'emergenza Covid a livello mondiale sta cambiando volto, e si va verso una fase endemica, come avverte l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) precisando tuttavia che non siamo ancora a questo punto. Nel frattempo in alcuni Paesi si fa largo l'ipotesi di non comunicare più tutti i giorni il numero di casi positivi. Ma in vista del passaggio da una pandemia all'endemia - caratterizzata da una circolazione stabile del virus nella popolazione e con un numero di casi uniforme e distribuito nel tempo, come nel caso dell'influenza stagionale - il conteggio giornaliero dei contagi, come avviene attualmente con il bollettino giornaliero dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in Svizzera o con il report del ministero della Salute per quanto riguarda l'Italia, «perde peso» poiché a essere indicativi sono essenzialmente i dati sulle ospedalizzazioni.

Con il diffondersi di Omicron «il virus sta diventando più endemico, ma non possiamo ancora dire di essere in quella fase, il virus si comporta come un virus pandemico, Omicron lo dimostra, e non dobbiamo dimenticarlo», ha affermato il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri.

In Francia e Italia, in particolare, il dibattito sull'utilità di comunicare quotidianamente il numero di test positivi si accende sempre di più: la tesi sostenuta è che in una fase endemica o pre-endemica, nella quale la popolazione convive con il virus, un conteggio giornaliero dei casi perde di significato, poiché a pesare non è più appunto il numero assoluto dei positivi, ma il numero di casi che effettivamente vanno a caricare il sistema ospedaliero intasando reparti e terapie intensive perché di maggiore gravità. Discussa è anche la possibilità di comunicare e i dati solo settimanalmente.