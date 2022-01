Omicron, booster e 2G: le ultime notizie sul coronavirus

Francia valuta super pass e quarta dose contro Omicron

La Francia, alla prese con la peggiore ondata di Covid-19 in Europa, alimentata dalla variante Omicron, prova ad uscire dall'angolo stringendo il cerchio intorno ai no vax: l'ipotesi, all'esame del parlamento, è un super green pass per l'accesso a ristoranti e trasporti.

Il governo, tra l'altro, studia con i suoi scienziati anche il ricorso alla quarta dose, prevedendo un gennaio di passione negli ospedali. Il modello è Israele, primo Paese a adottare il nuovo richiamo, e che non a caso si è concesso di alleggerire la stretta per gli stranieri provenienti da alcuni Paesi.

«L'onda anomala è arrivata, è enorme, ma non ci lasceremo prendere dal panico», ha sottolineato il ministro della sanità Olivier Veran, a fronte di 160'000 casi al giorno nell'ultima settimana, con picchi superiori ai 200'000. Il ministro si è rivolto all'Assemblea nazionale nel giorno in cui è iniziata la discussione su un progetto di legge che punta ad imporre un green pass rafforzato (in cui valga solo la vaccinazione o la guarigione), per frequentare spazi ricreativi, bar, ristoranti e trasporti pubblici interregionali.

Il dibattito in aula non è facile, anche perché alcuni parlamentari hanno denunciato minacce di morte da parte dei no vax, ma il governo tiene il punto. Perché gennaio sarà «difficile negli ospedali», tra Covid-19 e «altre patologie» stagionali, ha avvertito Veran, che punta a convincere i restanti cinque milioni di francesi non ancora vaccinati a fare la prima dose.

In una fase successiva, e non troppo lontana, potrebbe scattare anche il ricorso alla quarta dose per le persone fragili. «Ne stiamo discutendo con gli scienziati», ha reso noto il ministro della sanità, che comunque ha voluto dare un segnale di ottimismo: "Omicron è meno grave e forse potrebbe essere l'ultima ondata" della pandemia. Così, nello spirito di voler evitare una nuova chiusura del Paese, le scuole hanno riaccolto gli alunni dopo le vacanze come previsto, semplicemente con un protocollo sanitario rafforzato.

Le scuole riapriranno anche in Gran Bretagna, con mascherine e più test, e il premier britannico Boris Johnson scommette sul fatto che non sarà necessario reintrodurre restrizioni drastiche, sul modello di un confinamento. Nonostante la «pressione considerevole degli ospedali», ha ammesso il premier, e contagi ancora molto alti (158'000 solo in Inghilterra e Scozia).

Londra, così come Parigi, insiste sui richiami vaccinali e da questo punto di vista il riferimento mondiale resta Israele. Che all'indomani del via libera alla quarta dose per le persone di oltre 60 anni, l'ha già somministrata a 14'000 persone, mentre in 50'000 l'hanno richiesta. Le soglie di immunizzazione nel Paese sono altissime e su questo si punta per raggiungere l'immunità di gregge. Ed anche a dispetto di una prevista fiammata di Omicron, fino a 50'000 contagi al giorno, il governo ha deciso di iniziare a riaprire il Paese verso l'esterno, seppur con estrema cautela, per rivitalizzare il turismo. Dal 9 gennaio sarà consentito l'ingresso di stranieri provenienti da una lista di circa 200 Paesi "arancioni" ritenuti a medio-rischio di contagio, ma a condizione che si tratti di persone vaccinate o guarite dal Covid-19. Con un tampone alla partenza ed un molecolare all'arrivo, e l'attesa dell'esito in isolamento.

Se si guarda poi all'evoluzione della pandemia nel resto del mondo, c'è la conferma che l'onda sta salendo in Asia e America. Lo dimostra il caso dell'India, dove i contagi sono quasi triplicati in una settimana (da 46'000 a 130'000). È l'aumento più forte dall'inizio della pandemia, a cui il governo tenta di porre rimedio lanciando una campagna di vaccinazione per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni: un compito non facile, perché nel subcontinente sono 253 milioni, la più vasta popolazione di adolescenti al mondo.

Il via libera alla dose di richiamo per i 12-15enni è scattato negli Stati Uniti, alle prese con una «curva verticale» dei contagi, ha stimato il massimo esperto negli Usa di malattie infettive Anthony Fauci: 400'000 al giorno. (ats ans)