Omicron, booster e 2G: le ultime notizie sul coronavirus

Regno Unito, Javid: le restrizioni alla libertà? «L'ultima risorsa»

Il Regno Unito dovrà «convivere» con il coronavirus anche nel 2022, ha affermato il ministro della Salute britannico Sajid Javid. L'ondata di contagi da Omicron «metterà alla prova i limiti della capacità del Sistema sanitario nazionale anche più di un tipico inverno, ha spiegato l'esponente del governo Johnson al Daily Mail. Gli inglesi, aggiunge, «hanno accolto favorevolmente il 2022 con alcune delle misure meno restrittive in Europa» come la rinuncia a mettere divieti per le celebrazioni del Capodanno e lasciando aperti i locali notturni.

«I limiti alla nostra libertà devono essere l'ultima risorsa assoluta» ha dichiarato Javid, smorzando sul nascere l'ipotesi di un lockdown nelle prossime settimane. «Il popolo britannico si aspetta giustamente che facciamo tutto ciò che è in nostro potere» per non ricorrere a questa soluzione estrema.