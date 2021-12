Le vittime dei tornado sono salite a 93. Il governatore ha affermato che i dispersi sono stati conteggiati

MAYFIELD - È già passata una settimana dalla devastazione lasciata dai tornado negli Stati Uniti. Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 una cinquantina di trombe d'aria si è abbattuta su cinque stati, lasciandosi dietro una scia di distruzione e morti. Il bilancio delle vittime è stato aggiornato a 93 e non dovrebbero esserci più dispersi.

Lo stato più colpito è il Kentucky, con 78 morti. La città di Mayfield è stata quasi rasa al suolo. Lì è passato un'enorme tornado che sulla Scala Fujita avanzata è stato classificato come un EF-4. Questo vuol dire che la velocità del vento rientrava tra i 267 e i 322 chilometri orari. Secondo il governatore Andy Beshear mille case sono andate distrutte. «Stiamo ancora scavando. Ricostruiremo sia gli edifici che le vite». Così ha affermato ai microfoni della Abc.

Sempre nello stato di Mayfield, gli sfollati son in tutto 944 e sono alloggiati in parchi statali, hotel o in casa di amici. L'elettricità manca ancora in gran parte della città. Inoltre, nell'ultima settima la pioggia ha dato non poche rogne sia ai cittadini sia alle squadre di soccorso: «Stiamo soffrendo e siamo abbattuti, ma non siamo a pezzi». Intanto, tutte le persone scomparse sono state conteggiate. «Speriamo che questo significhi che non vedremo altri morti. Anche se c'è ancora un certo numero di persone in ospedale. Non ho un rapporto su quanto siano gravi le lesioni che hanno riportato, quindi il bilancio potrebbe ancora aggravarsi».

Reuters