Omicron, terza dose e 2G: le ultime notizie sul coronavirus

Vaccino universale, nuovi progressi in Australia

Progressi incoraggianti in Australia, con l'ausilio di uno speciale gruppo di topi geneticamente modificati, nella ricerca di un vaccino universale contro il Covid-19, a prova di varianti. I topi sono stati inoculati con proteine di trasporto (carrier proteins) come elementi costitutivi di una nuova generazione di vaccini resistenti a qualsiasi variante di SARS-CoV-2. È questo l'obiettivo dei ricercatori del Laboratorio di Immunogenomica del Garvan Institute di Sydney e del Westmead Institute for Medical Research. I risultati - riferisce l'emittente nazionale ABC - stanno per essere sottoposti per la pubblicazione peer reviewed (revisione paritaria). E mostrano come i potenziali vaccini possano essere efficaci nello stimolare il sistema immunitario in pazienti già contagiati dal Covid e in via di recupero. I topi usati nelle sperimentazioni sono allevati in un ambiente controllato libero da patogeni, così che il loro sistema immunitario non è stato innescato da esposizioni ad alcun altro virus. Non vengono infettati con Covid-19, ma vengono immunizzati con diverse proteine di trasporto, ottenute da una base dati di 192'000 differenti coronavirus e loro mutazioni. I ricercatori ricorrono a un algoritmo che esamina la composizione genetica di un virus e identifica le porzioni stabili di SARS-CoV-2, che sono essenziali per la sua capacità di mutare e sopravvivere. L'algoritmo ha identificato correttamente regioni del virus che evitano l'80% delle mutazioni trovate in Alpha, Beta, Delta e Omicron. Questo suggerisce che tali aree del virus rimangono stabili attraverso tutte le varianti. L'ipotesi di lavoro è che se un vaccino può stimolare anticorpi per attaccare tali proteine, allora può neutralizzare anche qualsiasi mutazione che emerga di Covid-19. (fonte ats)