Fiamme al "World Trade Center", salvate diverse persone bloccate

HONG KONG - Circa 150 persone sono rimaste intrappolate al 39esimo piano del centro commerciale "World Trade Center" di Hong Kong questa mattina, in seguito allo scoppio di un incendio nell'edificio situato nel quartiere commerciale di Causeway Bay, una delle aree shopping più popolari della Città-Stato.

I pompieri, presenti con un ampio contingente, hanno subito avviato le operazioni per spegnere le fiamme e per recuperare le persone in difficoltà, impiegando scale estensibili e respiratori. Secondo l'emittente locale RTHK, un centinaio di persone hanno tentato di evacuare da un ristorante al 39° piano quando il fumo ha iniziato a riempire la sala, ma sono rimaste bloccate.

Il tutto si è però concluso al meglio, con l'incendio che in qualche ora è stato spento completamente. In totale, i feriti sono stati almeno tredici, riporta l'agenzia Reuters. Alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale.

Non sono per ora note le cause dell'incendio, che è scoppiato intorno a mezzogiorno ora locale (circa le 5 in Svizzera).

keystone-sda.ch / STF (Kin Cheung)