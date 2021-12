Nell'Est del paese protestano in migliaia contro le misure del governo

ROSTOCK - Migliaia di persone hanno protestato lunedì sera in diverse città tedesche dei Länder dell'est del Paese contro le politiche sul Covid. A Rostock, nel Land del Meclemburgo-Pomerania, secondo la polizia, circa tremila persone sono scese in strada, senza rispettare le distanze e senza mascherine. A Madgeburgo, in Sassonia-Anhalt, si sono radunate 3500 persone. In Turingia sono state annunciate proteste in 14 città, con alcuni centinaia di partecipanti.

In Germania politici, forze dell'ordine e responsabili della sicurezza sono in crescente allerta per la radicalizzazione di frange dei dissidenti. Spesso alle proteste contro le misure sul virus si uniscono estremisti di destra e vengono attaccati i giornalisti.

KEYSTONE