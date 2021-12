Fiamme in un grattacielo, l'ultimo di diversi ripetuti incendi a Berlino

BERLINO - È scoppiato questa mattina un incendio nel seminterrato di un grattacielo di 18 piani nel quartiere Spandau, di Berlino.

Lo ha reso noto il Dipartimento dei pompieri della capitale tedesca su Twitter, annunciando che l'intervento dei pompieri è stato massiccio, con 107 unità recatesi sul posto per contrastare le fiamme.

I pompieri hanno dovuto ventilare l'edificio - il fumo ha invaso la tromba delle scale - e anche diversi appartamenti, i cui occupanti hanno lamentato un forte odore di fumo.

Una persona è rimata ferita ed è stata trasportata in ospedale, ha poi aggiunto un portavoce dei pompieri. Un bilancio favorevole rispetto alla previsione iniziale, quando le prime squadre sul posto temevano diversi feriti. L'allarme, segnala la Dpa, è stato ricevuto dai vigili del fuoco alle 7.31 del mattino.

«Chi è il piromane?»

Come riportato dai media tedeschi, non sembra un episodio accidentale. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi incendi nella zona di Spandau, ciò che fa presupporre la presenza di uno o più piromani. Solo a Obstallee ci sono stati quattro incendi dalla fine di ottobre, sempre in cantine seminterrate. Il portavoce dei pompieri non ha comunque commentato una possibile correlazione tra gli incendi, spiegando che le indagini sono di competenza della polizia.

Nel frattempo, come riporta lo Spiegel, la rabbia dei residenti non si placa. Tra feriti e danni materiali non c'è pace, la domanda di tutti è «chi è il piromane di Spandau?», con l'ansia che un altro incendio possa venir appiccato in ogni momento.