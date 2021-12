Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

Malta, torna la mascherina all'aperto

L'uso delle mascherine torna obbligatorio anche all'aperto, da sabato prossimo a Malta. La decisione è stata annunciata dal vicepremier e ministro della salute Chris Fearne, specificando che la misura è necessaria «per contenere la diffusione del contagio». «Le mascherine e la terza dose - ha aggiunto - sono efficaci nel ridurre la diffusione del Covid» anche in un paese come Malta, che ha uno dei più alti tassi al mondo di persone over 12 completamente vaccinate. Resta confermato l'obbligo di uso di mascherina nei luoghi al chiuso, mentre all'aperto potrà essere tolta solo se si è da soli e completamente vaccinati. Il ministro non ha specificato l'entità delle multe che saranno comminate per il mancato uso della protezione. «Introduciamo questa misura in questo momento in cui i numeri del contagio non sono catastrofici proprio perché se guardiamo al possibile impatto dell'arrivo della variante Omicron, non possiamo aspettare che la situazione peggiori», ha detto Fearne. Il ministro ha confermato che ad oggi non è stato ancora rilevato alcun contagio della nuova variante sull'arcipelago, ma in vita del suo «inevitabile arrivo» ha disposto la riduzione da sei a quattro del numero di mesi di intervallo fra la seconda e la terza dose. Da martedì prossimo inoltre comincerà la campagna di vaccinazione per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. (fonte ats)