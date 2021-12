Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

Si ingrossa la «quarta ondata» sudafricana

Il numero dei contagi in Sudafrica è in costante crescita. «Quasi un quarto dei test effettuati danno esito positivo» mentre due settimane fa questa proporzione «stava circa al 2%», ha riferito il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in una dichiarazione pubblicata sul sito web della presidenza. Ad alimentare l'ondata è, come noto, la presenza della variante Omicron. «I ricercatori, nel nostro Paese così come nel resto del mondo, stanno lavorando duramente per trovare risposte alle domande più critiche sulla nuova variante», quindi sulla sua trasmissibilità, sull'eventuale capacità di provocare forme più gravi della malattia e sull'efficacia dei vaccini nel contrastarla. La priorità in vista delle festività, ha sottolineato Ramaphosa, è quella di riuscire a vaccinare quante più persone possibili. «Abbiamo scorte di vaccino sufficienti e centri di vaccinazione allestiti in ogni parte del Paese». Ma in questa fase critica, vaccinarsi non è sufficiente: «Con questo forte incremento di contagi, oltre alla vaccinazione è necessario essere molto diligenti nel ridurre al massimo i contatti al di fuori della nostra sfera familiare. Il distanziamento sociale è difficile da rispettare quando ci si avvicina alle festività, ma i dati mostrano che gli assembramenti - in particolare quelli nei luoghi al chiuso - costituiscono il maggiore rischio di trasmissione» del virus.