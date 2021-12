Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

Due nuovi farmaci autorizzati dall'Ema

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy*) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret*). L'ente regolatoriodell'Ue, in una nota in cui dà notizia del via libera, spiega che sotrovimab è indicato per trattare Covid-19 negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 chilogrammi, che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave.

L'indicazione di anakinra è stata invece estesa per includere il trattamento di Covid-19 in pazienti adulti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare (ossigeno a flusso basso o alto) e che sono a rischio di sviluppare grave insufficienza respiratoria, come determinato dai livelli nel sangue di una proteina chiamata suPar. (fonte ats ans)